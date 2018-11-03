МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В России следует в нормативном плане закрепить понятие сопровождения семей, в которых воспитываются дети с особенностями развития, считает заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

По ее словам, иногда есть моменты, когда семья, которая взяла на воспитание детей с особенностями развития, нуждается в специальном психолого-педагогическом сопровождении, и очень важно предоставить таким семьям полную информацию, чтобы они "четко знали адреса, куда они могут обратиться, не только по вопросам образования, но и по тому, что нужно делать с этим ребенком с первых дней его появления".

"Мы понимаем, что нам сегодня, вот откровенно, нужно закрепить нормативно понятие "сопровождение". Что такое сопровождение семей с ребёнком-сиротой, что такое сопровождение семьи с ребёнком-инвалидом, что в этой части делается системой образования, что делается системой здравоохранения и так далее", — заявила Синюгина на секции "Полноценное участие людей с особенностями развития в жизни общества" в рамках форума активных граждан "Сообщество", который проходит в Москве.

Как отметила Синюгина, это "должен быть какой-то комплексный, а не узковедомственный подход".

Форум "Сообщество" — это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.