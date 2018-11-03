МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В России следует в нормативном плане закрепить понятие сопровождения семей, в которых воспитываются дети с особенностями развития, считает заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.
"Мы понимаем, что нам сегодня, вот откровенно, нужно закрепить нормативно понятие "сопровождение". Что такое сопровождение семей с ребёнком-сиротой, что такое сопровождение семьи с ребёнком-инвалидом, что в этой части делается системой образования, что делается системой здравоохранения и так далее", — заявила Синюгина на секции "Полноценное участие людей с особенностями развития в жизни общества" в рамках форума активных граждан "Сообщество", который проходит в Москве.
Как отметила Синюгина, это "должен быть какой-то комплексный, а не узковедомственный подход".
Форум "Сообщество" — это открытая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Форум проводится с 2015 года.