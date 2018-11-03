Путин приветствовал участников Ассамблеи Русского мира

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XII Ассамблеи Русского мира выразил уверенность, что форум будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Убеждён, что Ассамблея пройдёт в творческом ключе, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества и личных контактов", — написал Путин.

Президент РФ считает востребованной и актуальной тему форума "Всемирность русской культуры", так как она позволяет в широком формате обсудить серьезные вопросы миссии русской культуры в мире, важность продвижения и популяризации русского языка.

Путин также отметил большую роль фонда "Русский мир" в реализации значимых проектов в сфере образования, просвещения, благотворительности, поддержки соотечественников за рубежом. В завершение глава РФ пожелал участникам Ассамблеи успехов и конструктивных дискуссий.