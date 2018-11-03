ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Российские перевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar

(обновлено: 11:42 03.11.2018)
0161
© Fotolia / lightpoetМужчина за рулем. Архивное фотоМужчина за рулем. Архивное фото
© Fotolia / lightpoet

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские автоперевозчики требуют заблокировать популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. С коллективным иском к российскому представительству французской компании — ООО "Комьюто Рус" — выступила межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков". Об этом говорится в пресс-релизе и приложенных к нему документах, которые поступили в редакцию РИА Новости.

Водитель автомобиля. Архивное фото
CC0 / DarkoStojanovic /
Поиск попутчиков через BlaBlaCar стал платным‍
Сервис для поиска попутчиков обвиняют в помощи нелегальным перевозчикам, которые пользуются им для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности, а также платно перевозят пассажиров, прикрывая это термином "компенсация затрат на топливо".

В иске утверждается, что сервис организует перевозки, не располагая информацией о том, есть ли у водителей права и лицензии на пассажирские перевозки, и не интересуясь ни их здоровьем, ни техническим состоянием самих автомобилей.

"Деятельность перевозчиков, использующих сервис BlaBlaCar, привела к тому, что регулярное автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов (автостанций) находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности", — говорится в документе.

Истцы также заявляют, что в результате работы BlaBlaCar отток пассажиров с автовокзалов составил порядка 20%, из-за чего многие автотранспортные предприятия лишаются средств для обновления автобусного парка, а некоторые находятся на грани банкротства. Кроме того, они вынуждены уменьшать количество отправлений или вовсе прекращать обслуживание некоторых маршрутов, а автовокзалам и автостанциям приходится сокращать штат.

Автомобиль сервиса московского каршеринга Belkacar
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Каршеринг в России пока далек от зрелости
Заявители просят суд признать информацию на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной на территории России, а также внести сервис в реестр запрещенных ресурсов.

Компания BlaBlaCar основана в Париже в 2006 году. На ее сайте водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков.  В России сервис начал работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей по всему миру.

Несостоявшийся запрет

Это не первая попытка запретить BlaBlaCar в России. В сентябре прошлого года Тимашевский районный суд Краснодарского края счел, что сайтом пользуются нелегальные перевозчики пассажиров, и признал информацию о совместных поездках "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации". 

Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Яндекс.Такси" просит у ГИБДД доступ к системе проверки водительских прав
В компании об этом решении узнали только через месяц. Ее юристы обжаловали решение Тимашеского суда, отметив, что совместное использование частной машины с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков не нарушает российских законов.

"Средняя длина райдшеринговой поездки — 300-400 километров. Такой вид деятельности в терминологии зарубежных стран называется "райдшерингом". Райдшеринг на законодательном уровне признан ведущими странами мира. Мы считаем, что российское законодательство не может запрещать автовладельцам подвозить попутчиков и делить между участниками поездки (друзьями, родственниками, знакомыми, соседями) стоимость бензина при условии, что водители не получают финансовой выгоды от такой деятельности", — заявили в компании.

В результате в декабре Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции.

Плата с пассажиров

В октябре этого года стало известно, что BlaBlaCar стал платным для пассажиров. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление компании.

Девушка возле автомобиля
© Depositphotos / AllaSerebrina
Платить не обязательно! 17 лайфхаков о том, как экономить в путешествии
Теперь пользователи должны оплачивать доступ к бронированиям, выбрав один из двух видов: на день (149 рублей) или на месяц (199 рублей). При этом за поездки длиной менее 120 километров плата браться не будет.

Оплатить доступ можно на сайте или в мобильном приложении. Партнером компании по приему переводов стал сервис "Яндекс.Касса". Компенсировать водителю расходы на бензин пассажиры смогут, как и прежде, наличными.

В компании подчеркнули, что для автовладельцев сервис останется бесплатным. При этом там продолжат контролировать размер выплачиваемой водителю компенсации, позволяя ему лишь частично покрывать транспортные расходы, а не получать прибыль.

Правила райдшеринга

В июле "Коммерсант" написал, что в правительстве начали разрабатывать правила совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют часть расходов. При этом издание ссылалось на письмо аппарата кабмина в Минтранс.

Автомобили такси в центре Пекина. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Китайский сервис такси Didi прекратил услугу "попутная машина"
Согласно этому документу, вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при райдшеринге или карпулинге.

C таким предложением, отмечало издание, BlaBlaCar выступил после того как столкнулся с угрозой блокировки из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Помимо этого, с аналогичной инициативой в правительство обратился Минтранс.

Как отмечалось в статье, в  правительстве считают, что в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций и участников рынка. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила изданию, что такая группа будет при Минтрансе.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена