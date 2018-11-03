Российские перевозчики попросили суд запретить сервис BlaBlaCar

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские автоперевозчики требуют заблокировать популярный сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. С коллективным иском к российскому представительству французской компании — ООО "Комьюто Рус" — выступила межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков". Об этом говорится в пресс-релизе и приложенных к нему документах, которые поступили в редакцию РИА Новости.

Сервис для поиска попутчиков обвиняют в помощи нелегальным перевозчикам, которые пользуются им для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности, а также платно перевозят пассажиров, прикрывая это термином "компенсация затрат на топливо".

В иске утверждается, что сервис организует перевозки, не располагая информацией о том, есть ли у водителей права и лицензии на пассажирские перевозки, и не интересуясь ни их здоровьем, ни техническим состоянием самих автомобилей.

"Деятельность перевозчиков, использующих сервис BlaBlaCar, привела к тому, что регулярное автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов (автостанций) находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности", — говорится в документе.

Истцы также заявляют, что в результате работы BlaBlaCar отток пассажиров с автовокзалов составил порядка 20%, из-за чего многие автотранспортные предприятия лишаются средств для обновления автобусного парка, а некоторые находятся на грани банкротства. Кроме того, они вынуждены уменьшать количество отправлений или вовсе прекращать обслуживание некоторых маршрутов, а автовокзалам и автостанциям приходится сокращать штат.

Заявители просят суд признать информацию на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной на территории России, а также внести сервис в реестр запрещенных ресурсов.

Компания BlaBlaCar основана в Париже в 2006 году. На ее сайте водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. В России сервис начал работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей по всему миру.

Несостоявшийся запрет

Это не первая попытка запретить BlaBlaCar в России. В сентябре прошлого года Тимашевский районный суд Краснодарского края счел, что сайтом пользуются нелегальные перевозчики пассажиров, и признал информацию о совместных поездках "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации".

В компании об этом решении узнали только через месяц. Ее юристы обжаловали решение Тимашеского суда, отметив, что совместное использование частной машины с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков не нарушает российских законов.

"Средняя длина райдшеринговой поездки — 300-400 километров. Такой вид деятельности в терминологии зарубежных стран называется "райдшерингом". Райдшеринг на законодательном уровне признан ведущими странами мира. Мы считаем, что российское законодательство не может запрещать автовладельцам подвозить попутчиков и делить между участниками поездки (друзьями, родственниками, знакомыми, соседями) стоимость бензина при условии, что водители не получают финансовой выгоды от такой деятельности", — заявили в компании.

В результате в декабре Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции.

Плата с пассажиров

В октябре этого года стало известно, что BlaBlaCar стал платным для пассажиров. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление компании.

Теперь пользователи должны оплачивать доступ к бронированиям, выбрав один из двух видов: на день (149 рублей) или на месяц (199 рублей). При этом за поездки длиной менее 120 километров плата браться не будет.

Оплатить доступ можно на сайте или в мобильном приложении. Партнером компании по приему переводов стал сервис "Яндекс.Касса". Компенсировать водителю расходы на бензин пассажиры смогут, как и прежде, наличными.

В компании подчеркнули, что для автовладельцев сервис останется бесплатным. При этом там продолжат контролировать размер выплачиваемой водителю компенсации, позволяя ему лишь частично покрывать транспортные расходы, а не получать прибыль.

Правила райдшеринга

В июле "Коммерсант" написал, что в правительстве начали разрабатывать правила совместных поездок на автомобиле, при которых пассажиры компенсируют часть расходов. При этом издание ссылалось на письмо аппарата кабмина в Минтранс.

Согласно этому документу, вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при райдшеринге или карпулинге.

C таким предложением, отмечало издание, BlaBlaCar выступил после того как столкнулся с угрозой блокировки из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках. Помимо этого, с аналогичной инициативой в правительство обратился Минтранс.

Как отмечалось в статье, в правительстве считают, что в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций и участников рынка. Представитель Акимова Алия Самигуллина подтвердила изданию, что такая группа будет при Минтрансе.