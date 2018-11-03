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Общество

Зачем студентка выложила за котенка с улицы 340 тысяч рублей

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© Фото : предоставлено администратором приюта "Бездомные животные Майкопа"Благотворительница Анна и чек за услуги в ветеринарной клиникеБлаготворительница Анна и чек за услуги в ветеринарной клинике
© Фото : предоставлено администратором приюта "Бездомные животные Майкопа"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Студентка из Майкопа Анна хотела сдать в приют найденного котенка, однако ей отказали. Виной тому — огромные долги учреждения перед ветклиникой. Поэтому взять на содержание еще одно животное волонтеры никак не могли. Девушку это не смутило: она выяснила сумму долга (340 тысяч рублей) и в этот же день погасила его из личных средств.

Котенок
© Depositphotos / Kokhanchikov
В Майкопе выбрали имя котенку, благодаря которому был погашен долг приюта

Благотворительница хотела сохранить анонимность, но новость облетела все городские, а потом и федеральные СМИ. Любительница котиков в одночасье стала знаменитой.

Отдала сбережения

Двадцать девятого октября Анна нашла котенка на улице. Взять к себе не было возможности: дома уже живут две кошки. И она решила обратиться в крупный приют "Бездомные животные Майкопа".

"Нашему приюту шесть лет. Всего мы пристроили около двух тысяч животных — надо сказать, для такого маленького города как Майкоп, результат значительный. Все это время мы вели группы в соцсетях, где рассказывали про успехи, выкладывали информацию о поступлениях животных. Про долги тоже не умалчивали", — объясняет РИА Новости администратор Зиля Степанова.

Аня обратилась к волонтерам приюта, потому что давно следила за судьбой учреждения. "Девушка спросила, какой долг, а когда я озвучила сумму, даже не удивилась. Сказала, что съездит в клинику и все оплатит. Я решила, что она не расслышала: может, подумала — 34 тысячи? Положила трубку и забыла о разговоре", — продолжает Зиля.

© Фото : предоставлено администратором приюта "Бездомные животные Майкопа"Золотой котенок после осмотра в ветеринарной клинике
© Фото : предоставлено администратором приюта "Бездомные животные Майкопа"
Золотой котенок после осмотра в ветеринарной клинике

Через некоторое время ей позвонили из ветеринарной клиники. Врачи были в шоке: приехала девушка и тихим голосом сообщила, что хочет погасить долг приюта. С невозмутимым видом студентка достала из рюкзачка нужную сумму наличными. У сотрудников приюта округлились глаза, никто не мог поверить в реальность происходящего.

"Девочка — не дочка олигарха, как подумали многие. И деньги эти она не украла, никого не обманула. Она студентка, хорошо знает английский язык, поэтому, возможно, подрабатывает переводами или репетиторством. Это исключительно ее сбережения. На что именно она копила, мы не знаем, да и расспрашивать посчитали неэтичным. Главное, что нам известно, — есть одобрение родителей", — говорит Зиля.

Корреспондент РИА Новости связалась с девушкой через представителей приюта. Анна подчеркнула, что родители ее поддержали и гордятся таким поступком. Мотивация простая: захотела помочь и действовала по зову сердца. О том, что эта история облетит всю страну, она даже не могла представить. "Мне ничего не нужно. Разве что хочу пожелать другим, чтобы они были добрыми и относились к нашей планете бережно", — сказала девушка.

"Лучше бы мне отдала"

Аню огорчила обрушившаяся на нее популярность. Волонтерам приюта до сих пор звонят журналисты, настойчиво уговаривают дать контакты спасительницы. Девушка категорически против.

"Некоторые журналисты звонят и днями, и ночами — согласны даже билеты в Москву оплатить, лишь бы она прилетела. А Анна отвечает, что ей никакого хайпа не надо, просит от нее отстать. Уж лучше бы они эти деньги, которые готовы тратить на трансфер, направили в какой-нибудь приют поблизости. Ведь у всех примерно такая же ситуация с долгами, как у нас", — сетует волонтер.

Девушку быстро вычислили, растиражировали ее фотографии по форумам и группам. В комментариях начался сущий кошмар: ведь Аню не только хвалили, но и поносили.

"К примеру, дескать, "лучше бы пожертвовала больным детям или старикам". Но есть уникумы: 40-летние дяди, которые пишут "мне помоги, у меня зарплата 20 тысяч рублей". Но это же ее личные сбережения. Она вольна распоряжаться ими, как считает нужным", — разводит руками Зиля.

Модераторы крупных интернет-ресурсов поддержали желание Ани сохранить анонимность и блокируют все попытки пользователей раскрыть ее личность.

"Золотой"

Судьба бездомного котенка пока в руках врачей. Он находится в ветклинике на лечении из-за проблем с кожей. После выздоровления его передадут на кошачью передержку. Сейчас малышу подыскивают хороших хозяев. В шутку его уже прозвали "Золотым", имя прижилось.

© Фото : предоставлено администратором приюта "Бездомные животные Майкопа"Котенок, за которого студентка из Майкопа заплатила 340 тысяч рублей
© Фото : предоставлено администратором приюта "Бездомные животные Майкопа"
Котенок, за которого студентка из Майкопа заплатила 340 тысяч рублей

Удивительно, но из-за всей этой шумихи желающие взять животное себе в буквальном смысле выстраиваются в очередь, отмечает Зиля. Причем среди интересующихся не только местные жители, но и москвичи, и люди из других городов. "Мы решили кота пока не отдавать. Хотелось бы выбрать человека, который действительно станет для Золотого лучшим хозяином, а не просто использует животное ради популярности", — добавила она. Как именно выбирать хозяина, Зиля еще не знает.

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Позитивный пример подтолкнул и других к благотворительности: в приют принесли корм, чаще интересуются, что нужно животным.

Это не первый случай, когда воспитанники учреждения становились "звездами". Несколько лет назад здесь содержался кот, у которого не было одного глаза. Никто не хотел его брать, и он жил в приюте два года. А потом, уточняет собеседница, его забрала обеспеченная семья из Швейцарии: "До сих пор мы поддерживаем связать. Кот, что когда-то жил в Майкопе на помойке, теперь ест стейки из красной рыбы в Европе, а на шее у него висит кулон в виде золотой косточки". На кулоне выгравировано "Russian bandit".

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