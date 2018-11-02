В ЕР прокомментировали слова ярославского депутата об отмене пенсий

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Мнение регионального депутата "Единой России" о том, что пенсии в РФ надо отменить, не являются позицией партии, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
"Нет, конечно!.. Говорить такие вещи мог только безответственный человек", – сказал РИА Новости Исаев, отвечая на вопрос, единая ли это позиция партии.
Он отметил, что в России уже сложилась пенсионная система. "Были изменены ее параметры. Но при этом эта система существует, она обеспечивает работу Пенсионного фонда. Выплата пенсий — важнейшая задача государства", — добавил он.
Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.