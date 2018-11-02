Сочинская долгожительница мечтает встретиться с Кадыровым

СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Жительница поселка Лоо в Сочи Матрена Сунгурьян, в апреле отметившая 103-летие, рассказала РИА Новости, что мечтает встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Он (Кадыров) мне нравится, такой простой, добрый, мне кажется. Я бы спросила, как он с людьми ладит, как республикой управляет, у них сегодня все спокойно", — заявила женщина.

Матрена Сунгурьян — вдова полковника пограничных войск СССР в отставке, в апреле нынешнего года она отметила свое 103-летие. Как сообщила РИА Новости внучка женщины Светлана, о своей мечте бабушка недавно рассказала представителям Краснодарской краевой общественной организации "Союз офицеров запаса", которые пообещали по возможности донести информацию до адресата.