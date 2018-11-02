В Крыму силач установил рекорд России по буксировке грузовика

АЛУШТА (Крым), 2 ноя — РИА Новости. Спортсмен Эльбрус Нигматуллин установил в Крыму рекорд России по буксировке грузовика в упряжке за канат, сообщает оргкомитет первой Всероссийской спартакиады тюркоязычных народов.

Спартакиада прошла в Алуште в пятницу в федеральном спортивном центре "Крымский".

"Впервые жители и гости Крыма смогли увидеть показательные выступления и установление рекорда по дисциплине track-pull (буксировка грузовика в упряжке за канат) от обладателя титула "Самого сильного человека планеты" Эльбруса Нигматуллина", — говорится в сообщении.

Нигматуллин протянул по обозначенной дистанции грузовик весом 26 тонн за 41 секунду.

"Таким образом, был установлен новый рекорд России", — отметили в оргкомитете.

Нигматуллин — российский спортсмен и общественный деятель, мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу.

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