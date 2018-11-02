Сила народа России неисчерпаема, заявил Путин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сила российского народа неисчерпаема, это стало очевидно в драматические для нашей истории годы, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме активных граждан "Сообщество".

"Мы в очередной раз встречаемся с вами накануне праздника Дня народного единства, и это о многом говорит. Это значит, что во все времена, даже еще до Минина и Пожарского, было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема", — сказал Путин.

По его словам, современное понятие гражданского общества имеет "огромную внутреннюю созидательную силу, а если это еще сопряжено с усилиями государства, то это создает невероятные возможности для развития страны".

Как отметил Путин, нынешний форум посвящен анализу и перспективам реализации нацпроектов, он имел "возможность и удовольствие" познакомиться с некоторыми из проектов участников форума и теми, кто их реализовывает.

"Искренние, красивые внутренне замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно, помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов", — добавил президент.

В течение двух дней на площадке форума "Сообщество" в Москве будут работать 28 дискуссионных площадок, на которых будут обсуждаться национальные проекты в сфере здравоохранения, образования, демографии, цифровой экономики, экологии, развития сельских территорий и городской среды. Ряд секций посвящен региональной повестке.