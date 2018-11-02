В Саратовской облдуме предложили наказать участника спора о "макарошках"

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мандатная комиссия Саратовской областной думы осудила действия, поведение и высказывания депутата от КПРФ Николая Бондаренко, ставшего известным после спора о "макарошках" с экс-министром труда региона Натальей Соколовой, сообщил РИА Новости в пятницу председатель комиссии Олег Алексеев.

По словам Алексеева, в частности, на одном из заседаний комитета областной думы Бондаренко назвал предложенные губернатором региона критерии нуждаемости в получении компенсации родительской платы за детский сад "просто гитлеровской позицией". Сам Бондаренко заявил, что мандатная комиссия сочла недопустимой его критику относительно принятого закона о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год.

История с "макарошками"



Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании областной думы о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Депутаты Саратовской областной думы на заседании 24 октября утвердили законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей — до 8,278 тысячи рублей, как и предлагала экс-министр Соколова. Законопроект набрал 31 голос за и пять против. При этом законопроект вызвал бурное обсуждение со стороны депутатов всех четырех фракций, представленных в областном парламенте.

"Меня в Саратовской областной думе вызвали в мандатную комиссию в связи с моим некорректным поведением в части принятия этой потребительской корзины. Как я понимаю, видимо… решили приструнить меня… В результате (группа членов мандатной комиссии от фракции — ред.) "Единая Россия" решила вынести на думу вопрос о моем наказании", — сказал Бондаренко, являющийся одним из пяти членов мандатной комиссии.

"Все эти вещи, как мы все здесь снимаем (на видео), как мы все обсуждаем, что законы о принятии этой потребительской корзины, прожиточного минимума называли "преступными", "погаными" — это, как они сказали, недопустимое неуважение", — добавил собеседник агентства.

Непарламентские выражения



"Заседала мандатная комиссия и за нелицеприятные его (Бондаренко) высказывания, которые указаны в протоколе… да, мы инициировали вынесение ему предупреждения", — сказал РИА Новости член мандатной комиссии, депутат от фракции "Единая Россия" Дмитрий Петров.

Он отметил, что со стороны Бондаренко звучали "непарламентские выражения" на площадке областной думы. "Ряд терминов были, на наш взгляд, не очень употребимы в данной ситуации", — пояснил собеседник агентства.

Как пояснил РИА Новости глава мандатной комиссии, член ЕР Олег Алексеев, деятельность депутата Бондаренко комиссия стала рассматривать после заявления председателя комитета областной думы по социальной политике Александра Романова (ЕР).

"Суть заявления сводилась к тому, что на заседании комитета Николай Николаевич (Бондаренко) допустил грубые, некорректные высказывания в адрес разработчиков законопроекта", — сказал он.

Так, согласно заявлению, Бондаренко допустил высказывания 9 октября при рассмотрении на заседании комитета внесенного губернатором области проекта закона "О внесении изменений в статью 2 закона Саратовской области "Об установлении размера компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования". Этим проектом предлагалось установить критерии нуждаемости в получении такой компенсации.

"Бондаренко из фракции КПРФ допустил следующее высказывание, дословно довожу: "Такие инициативы могут разрабатывать только негодяи, и просто гитлеровская позиция эти ваши критерии нуждаемости", — отметил собеседник агентства.

"Николай Николаевич увязывает это с минимальной прожиточной корзиной, (но) в этом есть некое лукавство, одно к другому отношения не имеет… Николай Николаевич признал некорректные характеристики и заявления, которые он делал на публичных мероприятиях, на комитете и на заседании Саратовской областной думы", — добавил Алексеев.

Он уточнил, что также мандатная комиссия рассмотрела информацию из отдела полиции в связи с проведением Бондаренко несанкционированного шествия к правительству области, за организацию которого по решению суда депутат был оштрафован на 25 тысяч рублей. Примерно за два месяца до этого на акциях по поводу пенсионных изменений, по словам Алексеева, его коллега из КПРФ допустил нелицеприятные высказывания в адрес правительства РФ.

"Мы считаем, что это действия, которые подрывают авторитет Саратовской областной думы, его как депутата, избирателей, которые его выдвигали. Действия, заявления и поведение — все с отрицательным знаком… Мы пошли по самому мягкому сценарию с самого маленького наказания начали", — сказал глава мандатной комиссии.

По его словам, тремя голосами за при одном воздержавшемся мандатная комиссия предложила вынести Бондаренко предупреждение на очередном заседании регионального парламента, которое намечено на 21 ноября. "Я надеюсь, что решение будет поддержано думой", — отметил он.

"Мандатная комиссия — все-таки орган не политический… Никакого отношения к "макарошкам" (решение) не имеет", — подчеркнул Алексеев.

Ситуация не прояснилась



По данным на сайте думы, в состав мандатной комиссии, помимо Бондаренко, входят три члена фракции "Единая Россия" и один представитель ЛДПР. Согласно положению о мандатной комиссии, она предварительно рассматривает и представляет на заседание думы вопросы, касающиеся статуса депутата областного парламента, а также вопросы, связанные с нарушениями правил депутатской этики, ее заседания являются закрытыми.

Комиссия может рекомендовать думе вынести депутату предупреждение о недопущении нарушения впредь правил депутатской этики; предложить депутату принести публичные извинения за нарушение правил депутатской этики; распространить в СМИ факты нарушения депутатом правил депутатской этики; лишить депутата права выступать на последующем заседании думы.

В голосовании, согласно документу, участие могли принять лишь четверо из пяти членов мандатной комиссии, поскольку Бондаренко не вправе был голосовать по вопросу, который касается его лично.

Член мандатной комиссии от фракции ЛДПР Станислав Денисенко пояснил РИА Новости, что воздержался от голосования при рассмотрении вопроса о поведении Бондаренко на заседании мандатной комиссии. Он отметил, что жалобу на депутата фракции КПРФ Бондаренко за его слова в адрес правительства подали коллеги по думе.

"То есть претензий у представителей правительства не было, по-видимому, к словам Николая Николаевича (Бондаренко), поэтому я соответственно воздержался от принятия решения. По моему мнению, ситуация не была до конца прояснена", — считает собеседник агентства.