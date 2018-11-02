Мособлдуму попросили установить день памяти подвига подольских курсантов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Представители Совета депутатов городского округа Подольск обратились в Мособлдуму с предложением утвердить в Московской области официальный день памяти Подольских курсантов, сообщает пресс-служба облдумы.

Подольские курсанты артиллерийского и пехотного военного училища в октябре 1941 года обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве. В память об этих событиях в России утверждена медаль "75 лет подвига Подольских курсантов". В Подольске 5 октября уже отмечается День памяти подольских курсантов.

"Подольские депутаты обратились в областной парламент с просьбой рассмотреть возможность внесения поправок в закон "О праздничных днях и памятных датах" — утвердить для Московской области День памяти подольских курсантов. Им может стать 5 октября", — говорится в сообщении Мособлдумы.