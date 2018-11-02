ПФР начнет предоставлять сведения, подтверждающие предпенсионный возраст

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) с 2019 года будет предоставлять органам власти, работодателям и гражданам сведения, подтверждающие предпенсионный возраст граждан для предоставления им социальных льгот, говорится в сообщении на сайте фонда.

"Начиная с 2019 года Пенсионный фонд России запустит новый вид информирования, в рамках которого органам власти, работодателям и гражданам будут предоставляться сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека. Эти данные будут использоваться для предоставления льгот и мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста, которые теперь гарантируются им законодательством", — говорится в сообщении.

В ПФР отметили, что одним из контрагентов, которым ПФР планирует представлять информацию о лицах предпенсионного возраста, являются службы занятости. На основе сведений Фонда они будут выплачивать пособия по безработице в повышенном размере. "В этой связи Пенсионным фондом организована работа по заключению соглашений об информационном взаимодействии с органами занятости субъектов. 1 ноября в Туле было подписано одно из первых таких соглашений между региональными Отделением Пенсионного фонда России и Министерством труда и социальной защиты", — добавляется в сообщении.

Такое соглашение регламентирует взаимодействие территориальных органов ПФР и служб занятости региона по вопросам обмена информацией для предоставления лицам предпенсионного возраста полного объема льгот и социальных гарантий. Также Фонд будет предоставлять соответствующие сведения о предпенсионерах другим заинтересованным органам государственной власти в соответствии с законодательством.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста. Документ сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Данные льготы будут предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста, то есть того, который будет действовать на 31 декабря 2018 года, пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о совершенствовании пенсионной системы, 3 октября его одобрил Совет Федерации. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.