МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Если Google до 26 ноября подключится к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, Роскомнадзор учтет это при составлении протокола о правонарушении, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин.

Роскомнадзор направил Google уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, его составление в присутствии представителей компании запланировано на 26 ноября, сообщил ранее РИА Новости представитель ведомства Вадим Ампелонский.

"Мы будем смотреть. У них есть право сказать свое мнение, при составлении протокола мы будем учитывать это до передачи протокола в суд", — сказал Субботин в ответ на вопрос, что будет, если до 26 ноября Google исправит нарушение.

Он отметил, что компания Google в письме ведомству обозначила позицию "о готовности в ближайшее время встретиться в том числе по вопросу исполнения статьи 15.8 Закона об информации".

В конце октября Роскомнадзор сообщил, что поисковик Google не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, и штраф за это административное нарушение составляет 500-700 тысяч рублей.

Субботин заявлял, что ведомство направило в компанию акт проверки Googlе относительно подключения к этому реестру, на который компания могла прислать возражения в течение нескольких дней. После этого Роскомнадзор принимает решение о составлении протокола об административном правонарушении. Затем протокол направляется в суд, который решает вопрос о назначении штрафа, указывал Субботин.