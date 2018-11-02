В Минздраве рассказали об ограничениях на повышение цен на важные лекарства

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов могут увеличить цены не на 10%, а на уровень инфляции и только один раз в год, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Ранее в пятницу газета " Известия " сообщила о возможном подорожании лекарств в российских аптеках в среднем на 10% с начала 2019 года. По данным издания, подорожание связано с ростом курса зарубежных валют, поэтому заметнее всего прибавят в цене импортные препараты. Газета не исключает и увеличения цен на лекарства отечественного производства, в которых используются зарубежные компоненты.

"Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", производителям ЖНВЛП предоставлено право один раз в год до 1 октября подать заявление на перерегистрацию зарегистрированной цены с учетом прогнозируемого уровня инфляции",- говорится в сообщении.

Государственное регулирование цен осуществляется в отношении лекарственных препаратов, только включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уточнили в пресс-службе.

В период с октября 2016 по настоящее время снижено 1042 предельных отпускных цен производителей, данные о которых включены в перечень ЖНВЛП. В целом, в среднем по России за девять месяцев текущего года цены на данные лекарственные препараты повысились на 1,8%: ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей — на 1,6%; стоимостью от 50 до 500 рублей и свыше 500 рублей — на 1,9%, и 1,7% соответственно, добавили в ведомстве.