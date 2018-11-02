В Госдуме назвали риски законодательного закрепления кибердружин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Закрепление на законодательном уровне кибердружин может превратить народную инициативу в формальное исполнение обязательств и профанацию идеи добровольчества, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера.

"Стремление гражданских активистов вносить свой вклад в противодействие распространению противозаконного контента отражает высокий уровень ответственности за поддержание информационной безопасности общества. Однако оформление этого движения на законодательном уровне несет риски трансформации народной инициативы в формальное исполнение обязательств и профанацию идеи добровольчества", — заявил РИА Новости Левин.

Он также напомнил, что сейчас граждане могут оперативно сообщать о найденных в интернете нарушениях через электронные приемные правоохранительных органов, онлайн-сервисы Роскомнадзора и уполномоченных им организаций, а также на "горячую линию" организации по защите интернет-пользователей РОЦИТ.