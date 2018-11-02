МВД считает потерявшим актуальность знак "Шипы" на авто

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. МВД РФ считает, что знак "Шипы" для автомобиля потерял свою актуальность, в связи с чем подготовлен проект постановления кабмина РФ об исключении обязанности его устанавливать, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского.

Сам парламентарий полагает, что соответствующие изменения будут реализованы в ближайшее время.

"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка указанного знака на транспортном средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий", — говорится в ответе заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина на запрос депутата, текст имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения, а также международных обязательств по использованию этого знака не имеется.

"МВД России инициативно подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Совета министров — правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090" (далее — проект постановления), предусматривающий, в частности, исключение обязанности по установке опознавательного знака "Шипы", — сообщается в письме.

Как отметил Ваничкин, проект постановления согласован с министерством труда и социальной защиты РФ, министерством транспорта РФ, министерством финансов РФ, министерством экономического развития РФ. Кроме того, по проекту постановления получено положительное заключение министерства юстиции РФ.

"Проект постановления в установленном порядке внесен в правительство Российской Федерации. Принятие решения об издании указанного проекта постановления находится в ведении правительства Российской Федерации", — сообщил он.

Боярский полагает, что отмены этого правила можно ждать в ближайшее время, так как и позиция профильных ведомств, и мнение граждан в данном вопросе сходятся.

"Я думаю, что раз все согласования пройдены и все за, то мы можем в ближайшее время ждать уже официально отмены этого правила… Позиция министерства не только внутренних дел, но и остальных указанных в ответе совпадает, как мне кажется, с мнением большинства автомобилистов, которые давно считают эту информацию ненужной", — сказал Боярский РИА Новости.