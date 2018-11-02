Минпросвещения присоединится к работе над законопроектом о кибердружинах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения будет работать вместе с фракцией партии "Единая Россия" над поправками в законопроект о создании в России кибердружин, заявила глава министерства Ольга Васильева.

Как ранее стало известно РИА Новости, депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. Авторами инициативы выступили депутаты ГД Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие депутаты ГД от фракции "ЕР". Шхагошев также сообщил агентству, что инициатива будет рассмотрена в пятницу на координационном совете фракции ЕР.

"Мы еще будем обсуждать это на экспертном совете, но то, что мы будем работать вместе с фракцией — совершенно очевидно", — заявила Васильева журналистам после заседания координационного совета фракции ЕР.