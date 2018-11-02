Работающие депутаты не имеют права на пенсионные надбавки, заявил Исаев

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Опрошенные изданием РБК депутаты пока не получили право на пенсионные надбавки, поэтому задаваемый им вопрос об отказе от них, не является актуальным, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Госдуме Андрей Исаев.
В пятницу издание РБК опубликовало результаты опроса нескольких десятков депутатов Госдумы пенсионного возраста, проработавших в ГД не менее пяти лет, об их готовности воспользоваться правом на отказ от пенсионной надбавки. По данным издания, лишь шестеро из опрошенных депутатов выразили готовность отказаться от надбавок по истечении срока полномочий, не готовы 15 человек, еще 33 уклонились от ответа.
"Можно сказать, что в данном случае допущена ошибка, потому что депутаты Государственной Думы, работающие депутатами, никакого права на надбавку не имеют по действующему законодательству", — добавил он.