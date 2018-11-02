Работающие депутаты не имеют права на пенсионные надбавки, заявил Исаев

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Опрошенные изданием РБК депутаты пока не получили право на пенсионные надбавки, поэтому задаваемый им вопрос об отказе от них, не является актуальным, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Госдуме Андрей Исаев.

Госдума 25 октября приняла закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов. Закон предоставляет депутатам ГД или членам СФ право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ. В случае добровольного отказа гражданина от ежемесячной доплаты к пенсии такая доплата повторно не устанавливается.

В пятницу издание РБК опубликовало результаты опроса нескольких десятков депутатов Госдумы пенсионного возраста, проработавших в ГД не менее пяти лет, об их готовности воспользоваться правом на отказ от пенсионной надбавки. По данным издания, лишь шестеро из опрошенных депутатов выразили готовность отказаться от надбавок по истечении срока полномочий, не готовы 15 человек, еще 33 уклонились от ответа.

"Дело в том, что депутаты приобретают право на эту надбавку только тогда, когда они перестают быть депутатами, прекращают работу, то есть становятся неработающими пенсионерами, поэтому сейчас никто из опрошенных… право на это не имеет. Потому что пока депутат работает, он не получает никакой надбавки, вот когда он прекратит работать, тогда и будет актуально его спрашивать, будет он писать заявление об отказе", — заявил Исаев РИА Новости.

"Можно сказать, что в данном случае допущена ошибка, потому что депутаты Государственной Думы, работающие депутатами, никакого права на надбавку не имеют по действующему законодательству", — добавил он.