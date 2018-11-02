За идеей создания кибердружин могут стоять силовики, считает правозащитник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Идея создания кибердружин может идти со стороны силовых ведомств, считает заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"Мне кажется, что эта инициатива идет от силовиков. Это такой хитрый ход. В последнее время к ним было много претензий, поэтому они решили зайти со стороны общества. Создается видимость, что у общества есть такая потребность, оно само находит противоправную информацию, а экспертиза силовиков подтверждает это, и дело идет в суд. Если эти дружины начнут образовываться, я вас уверяю, среди этих дружинников будут либо бывшие силовики, либо агенты силовиков", — сказала РИА Новости Меркачева.
Сотни заведенных уголовных дел об экстремизме в России спровоцировали общественный резонанс. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в социальной сети. По статистике Генпрокуратуры, в 2017 году из всего массива дел об экстремизме 75% касались интернета.
В начале октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.