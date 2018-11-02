За идеей создания кибердружин могут стоять силовики, считает правозащитник

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Идея создания кибердружин может идти со стороны силовых ведомств, считает заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. По замыслу авторов инициативы, кибердружины будут создаваться в формате общественной организации, стать их участником смогут граждане РФ, достигшие 18 лет. Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

"Мне кажется, что эта инициатива идет от силовиков. Это такой хитрый ход. В последнее время к ним было много претензий, поэтому они решили зайти со стороны общества. Создается видимость, что у общества есть такая потребность, оно само находит противоправную информацию, а экспертиза силовиков подтверждает это, и дело идет в суд. Если эти дружины начнут образовываться, я вас уверяю, среди этих дружинников будут либо бывшие силовики, либо агенты силовиков", — сказала РИА Новости Меркачева.

Сотни заведенных уголовных дел об экстремизме в России спровоцировали общественный резонанс. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в социальной сети. По статистике Генпрокуратуры, в 2017 году из всего массива дел об экстремизме 75% касались интернета.

В начале октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.