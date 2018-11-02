Правоохранителям пригодилась бы помощь кибердружин, считает эксперт

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Общественники позитивно оценивают проект о кибердружинах для выявления в сети запретной информации, так как считают, что при быстром росте медиаполя мощностей только правоохранительных органов недостаточно для мониторинга и удаления опасного контента.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. По замыслу авторов инициативы, кибердружины будут создаваться в формате общественной организации, стать их участником смогут граждане РФ, достигшие 18 лет.

Член президиума Координационного совета Негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов отметил, что все больше различного рода угроз появляется в информационном пространстве: кроме классических преступлений, в сети сегодня происходит вербовка граждан в террористические организации, секты, криминальные субкультуры. Отдельная тема — даркнет, где, по мнению экспертного сообщества, сегодня идут основные потоки наркотрафика, нелегальная продажа оружия и много других незаконных операций.

"При этом мы вынуждены признать, что при столь быстром росте медиаполя ни у одного государства не хватит только мощностей правоохранительных органов, чтобы отслеживать и ловить всех злоумышленников и удалять опасный контент. Поэтому появление новых сил, которые имеют дополнительные возможности и будут способны активно включиться в эту работу, я считаю довольно позитивным", — сказал эксперт.

Каширов отметил, что такие организации должны выстраивать свою работу в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества.