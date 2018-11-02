Правоохранителям пригодилась бы помощь кибердружин, считает эксперт

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Общественники позитивно оценивают проект о кибердружинах для выявления в сети запретной информации, так как считают, что при быстром росте медиаполя мощностей только правоохранительных органов недостаточно для мониторинга и удаления опасного контента.
Член президиума Координационного совета Негосударственной сферы безопасности (НСБ) России Владимир Каширов отметил, что все больше различного рода угроз появляется в информационном пространстве: кроме классических преступлений, в сети сегодня происходит вербовка граждан в террористические организации, секты, криминальные субкультуры. Отдельная тема — даркнет, где, по мнению экспертного сообщества, сегодня идут основные потоки наркотрафика, нелегальная продажа оружия и много других незаконных операций.
"При этом мы вынуждены признать, что при столь быстром росте медиаполя ни у одного государства не хватит только мощностей правоохранительных органов, чтобы отслеживать и ловить всех злоумышленников и удалять опасный контент. Поэтому появление новых сил, которые имеют дополнительные возможности и будут способны активно включиться в эту работу, я считаю довольно позитивным", — сказал эксперт.
Каширов отметил, что такие организации должны выстраивать свою работу в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества.