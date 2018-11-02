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Общество

Журналисты пришли на встречу Лаврова и генсека ОБСЕ в футболках с Вышинским

Сюжет:
Арест Кирилла Вышинского (457)
(обновлено: 14:03 02.11.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у дома приемов МИД России в Москве. 2 ноября 2018Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у дома приемов МИД России в Москве. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские журналисты пришли на переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера в футболках с портретом арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАктивистки в футболках в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Доме приемов МИД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Активистки в футболках в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Доме приемов МИД

Более десятка журналистов с портретом Вышинского и надписью #воля Вышинскому присутствовали как на протоколе, так и после — на итоговой пресс-конференции, где генсеку ОБСЕ было задано два вопроса по поводу ущемления прав русскоязычных СМИ на Украине.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

Когда был задан первый вопрос по поводу судьбы российского журналиста и роли ОБСЕ в урегулировании его дела, генсек организации отметил, что обеспечение свободы СМИ – это один из столпов работы ОБСЕ, и повторил озвученные ранее заявления спецпредставителя организации Арлема Дезира о том, что в ОБСЕ жалеют о таком развитии ситуации вокруг Вышинского.

В ответ на это Лавров напомнил не только Гремингеру, но, видимо, и всем, кто мог увидеть трансляцию пресс-конференции, что Вышинский был арестован на Украине лишь за то, что выполнял свою работу и, как многие другие российские журналисты, представлял альтернативную точку зрения. По словам Лаврова, в Москве обратили внимание на заявления Дезира, но при этом отметили, что реакция ОБСЕ на ущемления прав западных и российских журналистов зачастую отличается. В связи с этим министр призвал ОБСЕ действовать в данном вопросе без двойных стандартов.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАктивистка раздает футболки в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Доме приемов МИД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Активистка раздает футболки в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Доме приемов МИД

Второй вопрос на пресс-конференции касался в целом соблюдения прав русскоязычного населения и того, как ОБСЕ реагирует на данную проблему. В ответ на это Гремингер усмехнулся и отметил, что не стоит обвинять или предъявлять претензии только к нему из-за реакции или ее отсутствия, так как для этого есть уполномоченные специальные представители и другие должностные лица. А в том, что касается в целом работы ОБСЕ по реагированию на возможные нарушения, то для этого в организации используются все возможные инструменты и механизмы, отметил он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Вышинскому нужно оказать срочную медицинскую помощь, заявила Матвиенко

Гремингер подчеркнул при этом, что его мандат не дает ему надзорной роли для отслеживания работы спецпредставителя ОБСЕ по работе со СМИ, но что касается работы Дезира, то он работает беспристрастно.

Подводя итог своеобразной дискуссии, развернувшейся на пресс-конференции, Лавров отметил, что у ОБСЕ существуют возможности для "убеждения" Киева, как решить вопрос с нарушением прав СМИ на территории Украины, но, видимо, западные партнеры стесняются говорить об этой проблеме публично.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАктивистка раздает футболки в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Активистка раздает футболки в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

"Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности. А стесняются наши западные коллеги говорить об этом публично потому, что в свое время поддержали незаконный государственный переворот, представив его как демократическую революцию. Вскоре они поняли суть произошедшего, но теперь уже, сказав, что они за демократию, им очень трудно свою позицию забрать назад. Это будет потеря лица", — резюмировал глава МИД РФ.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дело Вышинского говорит об отношении Украины к журналистам, считает Киселев

Журналист агентства Sputnik передала Гремингеру письмо матери Вышинского с просьбой содействовать скорейшему освобождению ее сына.

Также в пятницу акция в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве. Ее девиз — "Дело шито белыми нитками", символами акции стали мотки белых ниток и плакаты, на которых написано "Волю Вышинскому". Среди участников акции были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Участники акции требовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушка с футболкой в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Девушка с футболкой в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Песков ответил на вопрос украинского журналиста о Вышинском

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАктивистка раздает футболки в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Доме приемов МИД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Активистка раздает футболки в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Доме приемов МИД

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у дома приемов МИД России в Москве. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у дома приемов МИД России в Москве. 2 ноября 2018

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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"Дело шито белыми нитками". Акция в поддержку Кирилла Вышинского
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