Праздник национальностей пройдет 4 ноября на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 4 ноября, в День народного единства, праздник национальностей пройдет у Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Праздник проведет "Молодежка ОНФ", сообщает пресс-служба движения.

В программе мероприятия концерт, многочисленные конкурсы и активности, флешмоб. Также всех желающих угостят национальными блюдами.

"Самым ярким и душевным моментом праздника станет акция "Россия — это мы". Более 450 волонтеров "Молодежки ОНФ" встанут в круг и поднимут флаги всех 85 субъектов Российской Федерации. Это действие символизирует крепкую дружбу и единство всех людей в России", — сообщили в пресс-службе.

После этого активисты предложат всем желающим присоединиться к флешмобу: каждому, кто сделает фото с флагами и поставит хештег #Россияэтомы, волонтеры расскажут интересные факты о празднике и регионах нашей страны, вручат памятный сувенир.

Посетителей будут развлекать аниматоры, танцоры и певцы. На площадке будет работать профессиональный фотограф — каждый желающий сможет получить красивые памятные фото и сувениры.

"Праздник напоминает людям не только о важнейших исторических событиях, но и напоминает гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Он напоминает о том, что только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. Только созидая одной сплоченной командой, мы можем достигать больших результатов", — прокомментировал флешмоб "Молодежки ОНФ" руководитель департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта Игорь Юрьевич Кастюкевич.

В прошлом году акция собрала более 400 участников.