В крымских больницах остаются десять пострадавших в керченском колледже

Сотрудники МЧС и Росгвардии у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Архивное фото

Сотрудники МЧС и Росгвардии у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Десять пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи из 26 изначально госпитализированных в больницы Крыма остаются на стационарном лечении, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.

"На сегодняшний день на стационарном лечении 10 пострадавших из 26 госпитализированных изначально в крымские больницы. Трое в состоянии средней тяжести, состояние остальных легкое, — сообщила собеседница агентства.

По состоянию на утро четверга в крымских лечебных учреждениях оставалось 11 пострадавших.

Ранее власти Крыма сообщили, что завершили выплаты из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже, всего выплачено 26 миллионов рублей.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.