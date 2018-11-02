Мать Вышинского направила письмо генсеку ОБСЕ с просьбой помочь ее сыну

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лариса Богданова, мать руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, направила письмо генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру с просьбой предпринять все возможное для освобождения ее сына, письмо передали журналисты МИА "Россия сегодня".

Богданова указала в обращении, что Вышинский уже почти полгода находится под арестом в Херсоне по безосновательным обвинениям в государственной измене.

"Знаю, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе принимает участие в судьбе Кирилла, не раз выражала обеспокоенность продлением срока его ареста. Я очень благодарна ОБСЕ за эту позицию, за неравнодушие и надеюсь, что ее усилия, давление других авторитетных международных организаций заставят украинские власти прекратить противозаконные действия в отношении моего сына", — говорится в письме.

Мать Вышинского также выразила надежду на то, что все закончится благополучно и ее сын вскоре выйдет на свободу.

"Как мать прошу Вас предпринять все от Вас зависящее для освобождения моего сына, которого бросили за решетку только за то, что он честно относился к своей профессии — профессии журналиста", — отмечается в письме.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. В четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.