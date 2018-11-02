Мать Вышинского направила письмо генсеку ОБСЕ с просьбой помочь ее сыну

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лариса Богданова, мать руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, направила письмо генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру с просьбой предпринять все возможное для освобождения ее сына, письмо передали журналисты МИА "Россия сегодня".
"Знаю, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе принимает участие в судьбе Кирилла, не раз выражала обеспокоенность продлением срока его ареста. Я очень благодарна ОБСЕ за эту позицию, за неравнодушие и надеюсь, что ее усилия, давление других авторитетных международных организаций заставят украинские власти прекратить противозаконные действия в отношении моего сына", — говорится в письме.
Мать Вышинского также выразила надежду на то, что все закончится благополучно и ее сын вскоре выйдет на свободу.
"Как мать прошу Вас предпринять все от Вас зависящее для освобождения моего сына, которого бросили за решетку только за то, что он честно относился к своей профессии — профессии журналиста", — отмечается в письме.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.