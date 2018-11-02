Киселев заявил об абсурдности предъявленного Вышинскому обвинения

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвинение в госизмене, предъявленное руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, абсурдно, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно", — сказал Киселев на акции в поддержку журналиста, которая проходит у посольства Украины в Москве.

По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется. "Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер — обмен террористов на журналистов — в России открывать не хотят", — отметил Киселев.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. В четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.