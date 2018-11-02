После наводнения на Кубани более 150 человек остаются в пунктах размещения

СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Сто шестьдесят человек, пострадавших при подтоплении на Кубани, остаются в пунктах временного размещения, среди них 49 детей, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи на прошлой неделе вызвали наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах были подтоплены 2365 жилых домов, погибли шесть человек, судьба еще двоих неизвестна.

"В шести пунктах временного размещения – четырех в Туапсинском районе, одном в Апшеронском районе, одном в городе Сочи — зарегистрировано и проживает 160 человек, в том числе 49 детей. Из них в Туапсинском районе 113 человек, в том числе 37 детей, в Апшеронском районе 19 человек, в Сочи 28 человек, среди них 12 детей", — говорится в сообщении ведомства.