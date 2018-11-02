В Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!". Собравшиеся держали портреты Кирилла с таким же хештегом — #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. Из посольства к манифестантам никто не вышел.
"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно", — заявил Киселев.
По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется.
Он добавил, что украинским властям нужны не журналисты, а те, кто готов выполнять распоряжение руководства, которое изобретает "какие-то дикие тексты".
По его мнению, в нынешней Украине журналистики нет и ее появление невозможно
Симоньян, в свою очередь, назвала лицемерной позицию западных стран по аресту Вышинского.
"Тех самых стран, которые десятилетиями нам рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию. И то, как они мягонько-мягонько обходят тему и вопрос ареста на Украине Кирилла Вышинского", — подчеркнула она.
Дело Вышинского
К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
В четверг суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.
Сегодня тему ареста журналиста затронул глава МИД Сергей Лавров, встречавшийся с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Он подчеркнул, что Вышинского арестовали исключительно за выполнение своих профессиональных обязанностей.
Лавров призвал организацию проявлять большую активность в вопросе защиты прав журналистов.