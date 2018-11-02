В Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка ста человек — журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!". Собравшиеся держали портреты Кирилла с таким же хештегом — #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. Из посольства к манифестантам никто не вышел.

"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно", — заявил Киселев.

По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется.

"Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер — обмен террористов на журналистов — в России открывать не хотят", — отметил Киселев.

Он добавил, что украинским властям нужны не журналисты, а те, кто готов выполнять распоряжение руководства, которое изобретает "какие-то дикие тексты".

По его мнению, в нынешней Украине журналистики нет и ее появление невозможно

Симоньян, в свою очередь, назвала лицемерной позицию западных стран по аресту Вышинского.

"Тех самых стран, которые десятилетиями нам рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию. И то, как они мягонько-мягонько обходят тему и вопрос ареста на Украине Кирилла Вышинского", — подчеркнула она.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским, задержанным в мае 2018 года в Киеве, у посольства Украины в Москве © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским, задержанным в мае 2018 года в Киеве, у посольства Украины в Москве

Дело Вышинского

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Журналисту объявили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В четверг суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Сегодня тему ареста журналиста затронул глава МИД Сергей Лавров, встречавшийся с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Он подчеркнул, что Вышинского арестовали исключительно за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Лавров призвал организацию проявлять большую активность в вопросе защиты прав журналистов.