Создание кибердружин может загнать интернет в тень, считает эксперт

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Создание в России так называемых кибердружин может усилить популярность "подпольного" интернета ("даркнета") и привести к большей анонимности пользователей, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
"Это будет расширять еще больше подпольный интернет, люди будут больше анонимизироваться… Я не представляю, как это будет работать. Наберут пользователей интернета, скажут им: "ищите и жалуйтесь на пользователей и контент"? Все очень субъективно, вся информация субъективная. Взгляд и мнение отличить от информации на "разжигание ненависти" очень сложно. С одной стороны, человек как пользователь интернета имеет право высказывать свое мнение, и если оно отличается от мнения большинства — это не значит, что его мнение неправильное", — указал Лифшиц.
"Что на мой взгляд нужно делать, это ужесточать законодательство со стороны создания плохого контента, некачественного контента, усиливать ответственность производителя контента, а не распространителей. Во Франции, например, за подобный контент доходит до уголовной ответственности. Надо понимать четко и профессионально грань, чтобы "даркнет" не начал еще больше расти и все не начали уходить в подполье", — заключил Лифшиц.