Создание кибердружин может загнать интернет в тень, считает эксперт

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Создание в России так называемых кибердружин может усилить популярность "подпольного" интернета ("даркнета") и привести к большей анонимности пользователей, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. По замыслу авторов инициативы, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации. Документом определяется, что в кибердружины принимаются на добровольной основе граждане РФ, достигшие возраста восемнадцати лет.

"Это будет расширять еще больше подпольный интернет, люди будут больше анонимизироваться… Я не представляю, как это будет работать. Наберут пользователей интернета, скажут им: "ищите и жалуйтесь на пользователей и контент"? Все очень субъективно, вся информация субъективная. Взгляд и мнение отличить от информации на "разжигание ненависти" очень сложно. С одной стороны, человек как пользователь интернета имеет право высказывать свое мнение, и если оно отличается от мнения большинства — это не значит, что его мнение неправильное", — указал Лифшиц.

По словам эксперта, интернет — это "хорошо саморегулируемая субстанция, где пользователи самостоятельно могут фильтровать, отсеивать, жаловаться на контент". Бороться с противоправной информацией в сети, по его мнению, нужно ужесточая наказание за создание плохого контента, в частности, необходимо регламентировать правила, по которым можно отличать "хороший" контент от "плохого".

"Что на мой взгляд нужно делать, это ужесточать законодательство со стороны создания плохого контента, некачественного контента, усиливать ответственность производителя контента, а не распространителей. Во Франции, например, за подобный контент доходит до уголовной ответственности. Надо понимать четко и профессионально грань, чтобы "даркнет" не начал еще больше расти и все не начали уходить в подполье", — заключил Лифшиц.