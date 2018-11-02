Более 3,7 тысячи пострадавших при наводнении на Кубани получили выплаты

СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Более 3,7 тысячи человек, пострадавших при подтоплении на Кубани, получили выплаты, из них 1610 человек получили компенсацию за частичную утрату имущества и 1177 – за полную утрату, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи на прошлой неделе вызвали наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах были подтоплены 2365 жилых домов, погибли шесть человек, судьба еще двоих неизвестна. В четверг сообщалось о почти 600 пострадавших, 560 из них получили медицинскую помощь амбулаторно.

По информации ведомства, по результатам работы оценочных комиссий признано пострадавшими 2562 домовладений, в которых проживает 7303 человека. Больше половины уже получили выплаты.

"По состоянию на утро 2 ноября произведены выплаты 3719 пострадавшим на общую сумму почти 235,4 миллиона рублей. Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили все пострадавшие. Выплаты из-за частичной утраты имущества получили 1610 человек, на общую сумму 80,5 миллионов рублей. Компенсации за полную утрату имущества получили 1177 человек на общую сумму 117,7 миллиона рублей", — заявили в пресс-службе.