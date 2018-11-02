Власти Крыма опровергли сообщения о невыплате пострадавшей 500 тысяч рублей

Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы. Архивное фото

Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Крыма 26 октября выплатили из бюджета региона 500 тысяч рублей девушке, пострадавшей от взрыва в Керченском политехническом колледже, сообщения в СМИ, что семья не получила материальной помощи, не соответствуют действительности, сказала РИА Новости заместитель министра труда и соцзащиты региона Елена Лось.

Ранее газета "Московский комсомолец" написала, что семье пострадавшей в Керчи Натальи якобы не были выплачены положенные 500 тысяч рублей, и ее отцу, находящемуся в Москве рядом с дочерью, требуется материальная помощь.

"Эта семья получила эту выплату. Пятьсот тысяч рублей из республиканского бюджета были перечислены на счет пострадавшей … 26 октября. Деньги были в Керчи на расчетном счете РНКБ, но когда папа уехал в Москву (к дочери – ред.), эти деньги были переведены в московский филиал РНКБ. Чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление", — сказала РИА Новости Лось.

Отец пострадавшей имеет право на получение этих средств, так как девочка не достигла совершеннолетия, сказала заместитель министра. Эта процедура касается всех семей пострадавших детей, перевезенных на лечение в Москву, добавила она.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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