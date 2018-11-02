Саратовский депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц питаться на три с половиной тысячи рублей, показал РИА Новости фото и видео блюд, которые он себе готовит.

На фотографиях Бондаренко запечатлел на одной тарелке три половинки сваренного вкрутую яйца, а на другой — кашу с молоком. На видео депутат зафиксировал ужин, приготовленный из купленных на этой неделе продуктов — лука, моркови, картофеля и курицы.

"В целом получилось неплохо, очень даже вполне, но в силу того, что продуктов мало, я думаю, что этого всего мне дня на два хватит, наверное", — говорит он на видео.

Бондаренко вторую неделю проводит эксперимент, к которому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, заявившей, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко решил проверить, действительно ли можно питаться на три с половиной тысячи рублей.

В один из первых дней эксперимента депутат рассказал, что в его меню вошли яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. По словам Бондаренко, минимальный выбор продуктов не позволяет сделать рацион разнообразным, а сам он за неделю похудел более чем на два килограмма.