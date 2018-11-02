Власти Крыма завершили выплаты всем пострадавшим в керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Все выплаты из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже завершены, выплачено 26 миллионов рублей, пострадавшим также положена материальная помощь из федерального бюджета, сказала РИА Новости заместитель министра труда и соцзащиты региона Елена Лось.

"Все выплаты пострадавшим из республиканского бюджета (по 500 тысяч рублей) завершены. Последняя выплата прошла сегодня утром для девушки, с которой не было связи. Я это точно знаю, потому что нахожусь в Москве и сама отрабатывала документы для этой пострадавшей в институте Вишневского. Всего из бюджета Крыма выплачено 26 миллионов рублей для 52 пострадавших", — сказала Лось.

Ранее власти Крыма выплатили по 1 миллиону рублей семьям 20 погибших в керченском колледже. По словам заместителя министра, все пострадавшие также получат помощь из федерального бюджета, она будет варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести увечья.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.