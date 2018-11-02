Суд отклонил жалобу Telegram на штраф за отказ передать ключи шифрования

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу представителей Telegram на решение мирового судьи, оштрафовавшего мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи шифрования, сообщили РИА Новости в пятницу в суде.
Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров называл лукавством.