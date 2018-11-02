МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попросил не штрафовать, а представить к "Ордену Мужества" врача частной скорой помощи, который вручную поднял стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента.
Ранее ряд СМИ опубликовали кадры, как врач частной скорой помощи руками поднимает стрелку шлагбаума на въезде во двор пациента, чтобы спецмашина могла проехать. Позднее некоторые издания сообщили о том, что в результате действий медика механизм устройства был поврежден из-за чего врачу, по информации журналистов, грозил штраф.
"Прошу Вас представить к государственной награде "Орден Мужества" или присвоить звание "Почётный гражданин Новосибирской области" Валерию Гаврилюку… Входя в состав бригады скорой помощи и торопясь на срочный вызов, Гаврилюк выполнил свой профессиональный долг, сломав шлагбаум во дворе жилого дома ради спасения жизни пациента", — пишет Чернышов в письме к Травникову.
"Считаю такую позицию крайне ошибочной. Валерий Гаврилюк проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному. Любое промедление могло бы привести к ухудшению самочувствия человека или даже к трагическому исходу. Благодаря действиям Гаврилюка, пациента удалось спасти. Убеждён, что Вы согласитесь с вышеизложенными доводами и выступите на стороне врача скорой помощи", — заключил он.