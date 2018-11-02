В Госдуме подготовили законопроект о создании кибердружин

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера.

Авторами инициативы выступили депутаты ГД Адальби Шхагошев, Сергей Боженов, Олег Быков и другие депутаты ГД от фракции "Единая Россия".

"Проект о кибердружинах рассмотрим в пятницу на координационном совете фракции ЕР. В случае поддержки фракции и после получения отзывов от профильных ведомств будем вносить в Госдуму. Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально", — пояснил РИА Новости Шхагошев.

Как пояснил агентству Быков, проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.

"Законопроект имеет достаточно звонкое звучание – о кибердружинах в Российской Федерации, но он никоим образом не направлен на ограничение свободы слова в интернет, это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность", — сказал Быков.

Поле деятельности кибердружин



Согласно пояснительной записке, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в РФ информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По замыслу авторов инициативы, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, о деятельность которой нужно будет уведомить территориальный орган исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Документом определяется, что в кибердружины принимаются на добровольной основе граждане РФ, достигшие возраста восемнадцати лет.

Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

Как поясняют авторы инициативы, сейчас в России формируется новое направление организации взаимодействия гражданского общества и уполномоченных органов власти в сфере противодействия распространению противоправной информации. Однако, несмотря на фактическое распространение деятельности кибердружин в РФ, существует ряд трудностей, связанных с непосредственной реализацией идеи. Прежде всего, авторы связывают это с отсутствием соответствующего федерального закона, регламентирующего деятельность кибердружин.