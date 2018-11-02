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Общество

Лыком вяжут. Как в якутских поселках борются с пьянством

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© Личный архив Варвары ЗотовойТабличка, установленная рядом со входом в школу в Бясь-КюельТабличка, установленная рядом со входом в школу в Бясь-Кюель
© Личный архив Варвары Зотовой

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Александр Чернышев. Еще десять лет назад в якутских поселках за бутылкой "красненького" к открытию магазинов выстраивалась очередь. Впечатляло и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Сегодня в 186 из 460 поселений в Республике Саха введен запрет на продажу алкоголя, а регулярно выпивающие молодые люди попали в категорию маргиналов. В "сухую зону" входят все новые поселки, здесь в моде ЗОЖ. Как местное самоуправление победило алкоголизм — в материале РИА Новости.

"Замерзли насмерть"

Бясь-Кюель — небольшой поселок в Якутии, здесь всего около семисот человек. Несмотря на скромные размеры, жизнь кипит: ежегодно активная молодежь выигрывает гранты на реставрацию улиц и площадей, застраивается новый квартал, растут демографические показатели. Однако так было не всегда.

Обложка книги Венедикта Ерофеева Москва-Петушки. Поэма. Санкт-Петербург. Издательство Невская книга, 2000 год. Художник - Сергей Семенов
© Фото : Издательство "Невская книга"
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Когда Ксения Васильева вернулась в родной Бясь-Кюель после учебы в Якутске и нескольких лет работы в Хабаровском крае, она увидела ужасную картину.

"В 2008 году я устроилась заместителем главы поселения, также председательствовала в комиссии по делам несовершеннолетних. Один за другим через комиссию проходили подростки, попавшиеся на пьянстве. В магазин выстраивалась очередь за бутылкой — по будням из мужчин, а по субботам в основном из женщин. Особенно в мае, когда мужья уходили на охоту. По улицам шатались люди подшофе, на дискотеках — постоянные драки, некоторые по пьяни замерзали насмерть", — рассказывает РИА Новости Васильева.

Переживая за будущее родного поселка, она вместе с другими сторонниками трезвого образа жизни решила действовать. "В 2009-м инициативная группа провела анкетирование местных жителей. Оказалось, подавляющее большинство было недовольно ситуацией с пьянством. Организовали общий сход. До этого сельчане уже дважды безуспешно пытались полностью запретить продажу алкоголя, но противники такой меры брали верх. Поэтому к третьему сходу мы подготовились — разработали четкий план мероприятий и дали слово самым авторитетным жителям. После проголосовали: более 90 процентов высказались "за". Это была первая победа", — вспоминает поборница трезвости.

© Личный архив Ксении ВасильевойПрилавок магазина в Бясь-Кюель без алкогольной продукции
© Личный архив Ксении Васильевой
Прилавок магазина в Бясь-Кюель без алкогольной продукции

На тот момент в Бясь-Кюель работал только один магазин, где люди затаривались продуктами и выпивкой. По словам Ксении, с собственницей точки разыгралась настоящая война. "Мы показали ей протокол схода, но она наотрез отказалась прекратить продажу алкоголя. Беседы тоже не помогали, даже когда после очередной драки мы наглядно демонстрировали ей последствия "веселья", та только разводила руками. В конце концов в 2013 году предприниматель вообще прикрыла лавочку и уехала из поселка", — вспоминает собеседница.

Студенты
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Однако без продовольствия местные не остались — открыли собственный продуктовый магазин, а впоследствии еще три лавки. Ни в одном из них выпивка не продавалась. Благодаря этому они смогли подать документы в региональное Министерство по делам молодежи и семейной политики Якутии для получения статуса опорного центра здорового образа жизни. Такой центр может участвовать в конкурсах денежных грантов на развитие — неплохой стимул, чтобы бросить пить.

Вот что говорится в постановлении правительства Якутии от 12 марта 2015 года о предъявляемых требованиях: "Статус опорного пункта ЗОЖ присваивается по результатам улучшения демографических показателей, снижения общей заболеваемости населения, сокращения потребления алкогольной продукции и табачных изделий, организации занятости населения, благоустройства и озеленения, сокращения количества преступлений и правонарушений". 

По словам Васильевой, за годы борьбы с алкоголизмом Бясь-Кюель совершил значительный рывок по большинству показателей, поэтому в 2015-м получил почетный статус без особых проблем. В 2016-м Ил Тумэн (парламент республики Саха) одобрил просьбу депутатов поселка о запрете продажи алкоголя в Бясь-Кюель на законодательном уровне.

© Личный архив Варвары ЗотовойСоревнование по скандинавской ходьбе в Бясь-Кюель
© Личный архив Варвары Зотовой
Соревнование по скандинавской ходьбе в Бясь-Кюель

"Достать спиртное теперь непросто: нужно или ехать в районный центр в ста километрах от поселка или покупать у нелегалов, торгующих с рук. Таких мы ловим вместе с участковым: штраф до 50 тысяч рублей, а если попадаются повторно — уже уголовное дело. Конечно, пьющие люди остались, но их значительно меньше, особенно среди молодежи. Им интереснее соревноваться за гранты и благоустраивать окрестности: к примеру, недавно реконструировали площадь Победы, открыли кузнечный цех, постепенно возрождается животноводство на базе местного совхоза. На улицах стало спокойно", — перечисляет достижения Васильева.

Отказ от алкоголя
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Сама Ксения последний раз выпивала в студенческие годы. Со спиртным у нее личные счеты: в 2013-м в автомобильной аварии погиб ее муж. Водитель машины, в которой он ехал, был подшофе. 

"Все идет из семьи"

По словам местных жителей, основная цель такой политики — здоровье подрастающего поколения. "Знаю по себе: все идет из семьи. Родители вели трезвый образ жизни, и мне всегда было совестно "пропустить" даже бокал вина. Поэтому так важно, чтобы взрослые не подавали дурной пример детям", — рассуждает в беседе с корреспондентом РИА Новости замдиректора по воспитательной работе местной школы Дарья Сидорова.

Тем не менее раньше в праздники она считала нормой немного выпить, как и ее муж. "Однако когда в поселке началась борьба с алкоголем, я отказалась от спиртного и даже прошла специальный курс в Якутске, чтобы лучше понять природу зависимости и помочь односельчанам от нее избавиться. Теперь даже на Новый год — только сок. Муж тоже последовал моему примеру. Мы поняли: это яд", — говорит Сидорова.

© Личный архив Ксении ВасильевойТрезвый Новый год в семье Васильевых
© Личный архив Ксении Васильевой
Трезвый Новый год в семье Васильевых

Она далеко не единственная в Бясь-Кюель, кто помогает односельчанам встать на путь трезвости. "У нас работает женсовет из самых авторитетных и активных женщин поселка. Они не только ведут кружок рукоделия, устраивают культурные мероприятия с песнями и танцами, но и ходят по домам, где взрослые позволяют себе "бокальчик-другой": проводят воспитательные беседы. Выпивающих по праздникам в поселке сейчас около двадцати-тридцати человек, регулярно употребляющих спиртное — единицы", — уточняет Дарья.

Рюмочная. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Хотя в Центральной России внедрить подобные меры сложно, история села Бясь-Кюель для Якутии — не уникальная. Во многих других поселках борьба с "зеленым змием" идет теми же темпами.

"Сейчас из 460 поселений запрет ввели 186. Только за этот год присоединилось больше десяти населенных пунктов. В остальных спиртное продают с 14:00 до 20:00. Результаты нетрудно заметить: по сравнению с 2010 годом число непьющих и некурящих среди молодежи в республике увеличилось в десять раз. Кроме того, серьезно снизился объем продаж алкогольной продукции, а с ним и количество тяжелых преступлений, совершенных в состоянии опьянения: домашнего насилия, братоубийства, уличных драк", — объясняет РИА Новости лидер общественного движения "Трезвая Якутия" Матвей Лыткин.

Трезвость вплотную подобралась даже к далекой Арктике. "Пока мы подготавливаем почву для продвижения здорового образа жизни: с 20 по 28 сентября провели первые лекции и семинары о вреде алкоголя и табака в школе и на предприятиях. Запретом продажи спиртного людей пугать не надо — они сами должны прийти к этому, а для начала понять весь вред алкоголя. Сейчас создаем координационный совет, который будет заниматься пропагандой ЗОЖ. Нас поддерживает глава района, Министерство по делам молодежи и общественники — на днях подписали трехстороннее соглашения о сотрудничестве", — рассказывает агентству главный специалист администрации арктического поселка Депутатский Нюргуяна Босикова.

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Общественное выше личного"

Масштабная кампания по борьбе со спиртным развернулась в Якутии неспроста: по словам экспертов, местное население генетически более предрасположено к алкоголизму. "Северные народы России в большинстве относятся к азиатской расе. Два основных фермента, отвечающих за расщепление алкоголя, у них часто вырабатываются в формах, дающих быстрое резкое опьянение, тяжелую интоксикацию, в первую очередь бьющую по головному мозгу, и долгое отрезвление. Нередко даже после небольших доз алкоголя люди неадекватно воспринимают реальность. Дело в том, что исторически в Якутии, как и во всей Арктической зоне, с момента ее заселения человеком не было ни садов, ни пахотных земель, следовательно — ни винной ягоды, ни зерна, пригодных для изготовления спиртного. Организму не было нужды приспосабливаться к его употреблению" — комментирует старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Кобелькова.

© Личный архив Варвары ЗотовойКоровы в Бясь-Кюель
© Личный архив Варвары Зотовой
Коровы в Бясь-Кюель

Впрочем, и успех антиалкогольной политики социологи связывают с местными реалиями. "Находясь далеко от центра, люди в Якутии прекрасно понимают: надеяться нужно только на себя. Поэтому в поселках неплохо выстроена система местного самоуправления с довольно-таки обширными полномочиями: в том числе с согласия республиканского парламента сельские депутаты вправе полностью запретить продажу спиртного. К тому же якуты — общинный народ с тесными социальными связями: мнение старшего поколения очень важно, как и мнение большинства. Даже те из жителей поселков, кому запрет был не по душе, приняли его ради общего блага — оно выше личных интересов. Те же, кто продолжает регулярно выпивать, практически исключены из общественной жизни, но таких — единицы", — разъясняет социолог Варвара Зотова, некоторое время прожившая в поселке Бясь-Кюель.

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