Грудинин заявил, что не знал об иске "Совхоза имени Ленина"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин не знал о том, что предприятие подало к нему иск, об этом он сказал РИА Новости.

"Я от вас узнал, что "Совхоз имени Ленина" подал иск. "Совхоз имени Ленина" — это я, я исполнительный директор… Если какой-то иск подают, я об этом должен знать хоть что-то, потому что я должен подписать. А я не знаю о том, что я сам к себе подал иск. Я сам себе иск не подавал, это точно", — сказал он.

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск ЗАО "Совхоз имени Ленина" к директору совхоза Павлу Грудинину о взыскании около 1,1 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в арбитраж 30 октября, к производству его пока не приняли. Основания исковых требований в материалах суда не сообщаются. В СМИ появилась информация, что от имени предприятия иск к действующему директору подали насколько акционеров предприятия.

Сумма иска совпадает со стоимостью двух земельных участков, которые "Совхоза имени Ленина" в 2008 году незаконно, как установили арбитражные суды трех инстанций, передал компании ООО "ТТ Девелопмент", участником которой является, в том числе, Грудинин.