В Москве и Татарстане протестируют беспилотный транспорт

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает протестировать беспилотный транспорт в Москве и Татарстане с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа.

"Провести на территориях города Москвы и республики Татарстан эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года", — говорится в документе.

В четверг рабочая группа национальной технологической инициативы "Автонет" сообщила, что концепция применения беспилотного транспорта в России будет готова к декабрю. Главный вопрос, который должен быть решен в рамках концепции, – в каких областях применение беспилотного транспорта является наиболее перспективным, отметили в группе.