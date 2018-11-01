Рязанский губернатор заявил, что будет беспощадно бороться с коррупцией

РЯЗАНЬ, 1 ноя — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что будет беспощадно бороться с коррупцией и призвал уйти со своих постов чиновников, которые пришли на госслужбу "наживаться и воровать", сообщает в четверг облправительство.

Такое заявление глава региона сделал 1 ноября на экстренном межведомственном совещании, в котором приняли участие руководители облправительства и ряда федеральных территориальных органов власти области. На совещании, состоявшемся по инициативе Любимова, речь шла о ситуации на муниципальном предприятии "Детское питание", директора которого Александр Дворецкий задержали при получении взятки. По данным следствия, деньги были переданы "за заключение договора поставки", а также "возможность заключения в последующем договоров" с тем же подрядчиком. Губернатор назвал происшествие "безобразным".

"Для меня это не стало новостью. Сигналы о том, что в организации детского питания в городе, мягко говоря, не все порядке, я получал давно, из самых разных источников и, как вы догадываетесь, не только из соцсетей. Вся информация немедленно направлялась в соответствующие службы", – сказал Любимов.

По его словам, результатом стали проведенные правоохранительными органами оперативные мероприятия. В администрации Рязани прошли обыски и задержания. Любимов не исключил, что в результате следственных действий появятся новые фигуранты уголовного дела.

"Я уже не раз говорил, и повторю снова, особенно для тех, кто плохо понимает. Как губернатор Рязанской области, как гражданин и как человек, которому не все равно, что происходит в нашей стране: подобных вещей я терпеть не буду. Мне совершенно безразлично, у кого какие связи и влияние, когда нарушается закон. С любыми проявлениями коррупции я всегда боролся и буду бороться беспощадно. Выжигать каленым железом, если хотите, невзирая на лица, чины и протекции", – сказал Любимов.

Он отметил, что обязательно попросит правоохранительные органы раскрутить всю "коррупционную цепочку до конца, довести информацию до общественности, а дело до суда и справедливого приговора".

"Никакое заступничество здесь не поможет. Предупреждаю в последний раз тех, кто пришел на госслужбу наживаться и воровать – уходите, пока не поздно", — заявил губернатор.

В соответствии с поставленными главы региона задачами, под руководством прокуратуры Рязанской области создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители Роспотребнадзора, специалисты контролирующих и надзорных органов, главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области и администрации Рязани.

Как информирует облправительство, в областном центре проходят веерные проверки качества питания учащихся в образовательных учреждениях. В первую очередь проверяются муниципальное предприятие "Детское питание" и общеобразовательные учреждения муниципалитета. По всем установленным фактам нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Другие новости региона читайте здесь >>