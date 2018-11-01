В России упростят процедуру снятия ограничения выезда за рубеж

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов не исключил, что в ближайшей перспективе срок снятия ограничения на выезд за рубеж будут еще сокращен, вплоть до снятия его прямо в аэропорту после оплаты.

По его словам, сейчас на то, чтобы снять ограничение на выезд за рубеж, после того как человек оплатит долг, уходит 1-2 дня. Именно поэтому служба рекомендует заблаговременно перед поездкой проверять себя на наличие долгов в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП.

"Многие задают вопрос, если человека остановили на границе по причине наличия у него долга, можно ли снять ограничение в аэропорту. К сожалению, технологическая возможность этого пока не позволяет. Тем не менее, работа по моментальному снятию ограничения по факту оплаты будет продолжена", — сказал Аристов на телеканале "Россия 24".

Глава службы пояснил, что в процессе снятия ограничения участвуют не только судебные приставы. "Очень много участников процесса. Сейчас мы со всеми отрабатываем процедуру быстрой передачи в электронном виде информации как о наложении в электронном виде ограничения на выезд, так и о его снятии. Думаю, в ближайшей перспективе этот срок будет сокращаться", — добавил Аристов.