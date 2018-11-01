Россиянам стала доступна подписка на смс-уведомления о долгах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Граждане уже сейчас могут подписываться на смс-уведомления о своих долгах, задача приставов — сделать эти сообщения юридически значимыми, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Ранее в интервью газете " Известия " Аристов сообщил, что разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, так как почтовая связь, которую приставы используют сегодня, не всегда эффективна и требует затрат. По его словам, предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через SMS или портал госуслуг. Он сообщил, что процедура должна заработать с 1 января 2020 года.

В эфире телеканала "Россия 24" Аристов пояснил, что у банка данных исполнительных производств ФССП России и его мобильного приложения уже сейчас есть такая опция — подписка на уведомления о поступлении исполнительного листа в службу.

"То есть, поставив соответствующую отметку и введя свой электронный адрес или номер телефона, человек будет в автоматическом режиме получать информацию о поступлении долга нам на исполнение. Единственная наша задача состоит в том, чтобы смс-уведомления, которые уже приходят гражданам по их желанию, были юридически значимыми", — сказал Аристов.