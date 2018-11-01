Экологи и журналисты создадут портал популяризации экопроектов за рубежом

МУРМАНСК/КИРКЕНЕС (Норвегия), 1 ноя — РИА Новости. Участники форума "ЭКО-Медиа-Баренц-2018", завершившего свою работу в Мурманске и Киркенесе, приняли решение о создании на базе ассоциации "ЭКО-пресс" информационного портала, целью которого станет популяризация экологических проектов России за рубежом и защита интересов страны в Арктике, сообщили РИА Новости организаторы форума.

Форум для СМИ стран Баренц-региона, в ходе которого состоялись дискуссии, презентации и доклады по актуальным проблемам современных медиа, пишущих об экологии, завершился в норвежском Киркенесе, куда для встречи со своими зарубежными коллегами приехали около 20 журналистов-экологов ведущих российских СМИ и представители профильных общественных организаций.

Информационное неравенство

Один из организаторов форума, руководитель центра экологического консалтинга "Помор" Тимофей Суровцев отметил, что основной целью этого диалога он считает налаживание более конструктивного и двустороннего взаимодействия с норвежскими коллегами.

"Я уверен, что сегодня налицо — явное информационное неравенство, в ходе которого наши соседи обладают не просто преимуществом — они безраздельно господствуют в приграничном информационном пространстве, в то время как позитивные экологические новости из России своего потребителя за границей не имеют", — отметил Суровцев.

По его мнению, итогом такого одностороннего вещания становится формирование неверного, иногда негативного мнения о России — как об экологическом монстре, представляющем угрозу для всего человечества. "Хотя на самом деле, у наших соседей есть схожие, не меньшие экологические проблемы, что не мешает им стабильно занимать верхние строчки экологических рейтингов", — уверен руководитель центра "Помор".

Токсичный лосось, ртуть на дне, хвосты во фьордах

Участники форума обсудили основные проблемы, которые чаще всего поднимаются в местных СМИ. В частности, норвежский исследователь, независимый эколог Курт Оддекалв развенчал миф об особой, стерильной экологичности своей страны и привел несколько ярких фактов, например о том, что знаменитый норвежский лосось на самом деле является токсичным и может вызвать раковые заболевания.

"Ежегодно при искусственном разведении рыбы производится огромное количество отходов, которые отравляют окружающую среду. Используется большое число химикатов для уничтожения рыбных паразитов, таких, как рыбные вши. Помимо серьезной угрозы для здоровья человека, эти химикаты также негативно воздействуют на морскую фауну, например, на ракообразных — крабов, креветок", — цитируют организаторы норвежского эколога.

По его словам, общественность норвежского королевства также серьезно волнует вопрос подводной лодки Ю-854, которая со времен Второй мировой войны лежит на дне и на борту которой находится 760 тонн ртути.

"Ее пытаются прикрыть куполом, однако может произойти взрыв, и тогда большой беды не избежать. Мы работаем над этим вопросом, а береговые власти лгут вместо того, чтобы решать этот вопрос", — отметил эколог. Оддекалв также упомянул проблему пластикового мусора, которая остро стоит и в России, и в Норвегии.

Представитель экологического объединения "Беллона" Анна Киреева также отметила, что в странах Баренц-региона есть схожие и различные проблемы. Схожие — это проблемы горнорудной и горнодобывающей промышленности, нефтедобычи, отходов и пластика. Она отметила, что есть проблемы с выбросами диоксида серы на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, уровень которых до сих пор является высоким, однако экологи подчеркивают, что второй год подряд выбросы существенно снижаются.

Впрочем, представитель "Беллоны" признала, что и в норвежском королевстве есть проблемы с горнорудной промышленностью. "Норвегия — одна из немногих стран, которая не запретила сбрасывать так называемые "хвосты" во фьорды, однако ни хранение отходов промышленности на суше, ни сбрасывание их во фьорд не является оптимальными вариантами хранения, и промышленности необходимо найти решение этой проблемы", — считает Киреева.

Портал для журналистов и экспертов

Как отметили участники форума, Баренцев регион — уникален и требует от России такой же уникальной, более качественной, интернациональной экологической журналистики. Было принято решение создать на базе ресурсов Ассоциации "ЭКО-пресс" информационный портал с участием ведущих российских экологов, журналистов и общественных деятелей, который в процессе взаимодействия будет выдавать наиболее качественный и интересный контент.

"Мы понимаем, что такие важные задачи, как популяризация экологических проектов РФ за рубежом, информационная поддержка и защита интересов страны в Арктике, повышение экологического самосознания россиян невозможны без повышения качества и профессионализма национальной экологической журналистики, ее большей организованности и интеграции с мировым информационным сообществом", — отметил Суровцев.

Идею создания региональной ассоциации "ЭКО-пресс" и информационного портала поддержал присутствовавший на встрече генеральный консул РФ в Киркенесе Сергей Шатуновский-Брюно. "Россия — огромная страна, у нас разные широты, разные народы, и в ней, безусловно, существует множество проблем, в том числе и экологических. Но есть и много достижений, на которые, к сожалению, сегодня средства массовой информации не обращают должного внимания. Я не имею ничего против критики, но я против критики однобокой" — отметил дипломат.

О своей готовности всячески поддерживать и развивать тему российской Арктики заявила и представитель издательского холдинга "Комсомольская правда" Юлия Вербицкая, и сообщила, что холдинг намерен уделять большое внимание теме Арктики и ее экологии. "Арктика должна быть территорией диалога между всеми приарктическими государствами", — отметила Вербицкая.

Организаторы форума "ЭКО-Медиа — Баренц" планируют сделать его ежегодным и привлекать ведущих экспертов и журналистов для обсуждения проблем экологии северных территорий.