Саратов простился с журналистом НТВ Развозжаевым

САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости. Корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, который в понедельник покончил с собой в Москве, похоронили в четверг на его малой родине в Саратове, сообщила РИА Новости его коллега, присутствовавшая на похоронах.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили РИА Новости, что сотрудник телеканала Никита Развозжаев покончил с собой в понедельник. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" журналист оставил прощальное послание родным и близким. Следствие начало проверку по факту смерти журналиста. Бывшая коллега Развозжаева по НТВ Юлия Перепелова рассказала РИА Новости, что журналист в последнее время испытывал личные проблемы, не связанные с работой.

"Никиту похоронили сегодня на новом Елшанском кладбище. Проститься с ним пришло много людей, среди них родные, близкие, друзья, журналисты ГТРК "Саратов" и других СМИ", — сказала собеседница агентства.

Год назад во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа нетрезвый мужчина ударил Развозжаева, корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие", кулаком в лицо. Обидчик журналиста НТВ, который, как выяснилось, никакого отношения к ВДВ не имел, получил полгода исправительных работ. Тогда Развозжаев в беседе с РИА Новости отметил, что решение суда его устраивает.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.