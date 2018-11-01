В СФ подготовили проект об исправительных работах за рекламу онлайн-казино

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сенатор Эдуард Исаков подготовил законопроект, предусматривающий назначение исправительных работ для знаменитостей за участие в рекламе онлайн-казино.

"На самом деле, проблема деятельности онлайн-казино существует давно. Но такую популярность они имеют также благодаря агрессивной рекламе в интернете известными людьми. Мне кажется, если будут внесены необходимые поправки в законодательные акты, актеры рекламы онлайн-казино задумаются, какой стоит продукт продвигать, а какой нет. Особенно после многодневных исправительных работ. Таким образом, спрос на азартные игры может снизиться", — сказал Исаков РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время реклама азартных игр в РФ запрещена и влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

"На мой взгляд, административные штрафы в том виде, в котором они существуют в КоАПе — недостаточная мера наказания. Это никак не соизмеримо с полученными от рекламы гонорарами", — заявил сенатор.

Помимо назначения исправительных работ, парламентарий предлагает также в разы увеличить штрафы за участие в подобной рекламе.

Исаков сообщил, что разработанный им законопроект уже получил положительные отклики профильных министерств и ведомств.