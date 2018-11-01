"Имперский морок": Михаил Ефремов рассказал о "фантомных болях" России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов в интервью украинскому радио "Новое Время" рассказал об отличии России от Советского Союза.

Вспоминая СССР, актер заявил, что коммунистический морок закончился. Он также возразил в ответ на замечание ведущего о том, что этот морок якобы продолжается.

"Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли", — сказал Ефремов.

Эпоху перестройки актер назвал периодом феноменального ощущения. Также он отметил, что, несмотря на то что он прожил в СССР долгое время, надеется, что в нем самом "мало советского".

В ответ на вопрос о том, как Ефремов "вытравливал из себя советское", он посоветовал посмеяться и назвал улыбку первой защитной реакцией.

Артист также добавил, что на Украине ничего не изменилось после 2014 года.

"Да, тяжело, конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна", — сказал он со смехом.

Кроме того, Ефремов заявил, что только в России из всех 15 бывших советских республик не отмечают День свободы и независимости и воспринимают развал СССР негативно.

День России, отмечающийся ежегодно 12 июня с 1992 года, приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете.