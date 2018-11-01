Роскомнадзор станет держателем реестра пиратских ссылок

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав, который заключили медиахолдинги и интернет-площадки, будет держателем реестра пиратских ресурсов и станет осуществлять модерацию в спорах между поисковиками и правообладателями, заявил глава ведомства Александр Жаров в четверг.

"Это абсолютное саморегулирование, поскольку Роскомнадзор не является стороной, подписывающей меморандум, мы являемся лишь держателем реестра пиратских ресурсов, которые каждый час будут выгружать интернет-площадки, и в случае споров между правообладателями и интернет-площадками мы будем вести модерацию", — сказал Жаров на совещании с участниками меморандума, которое состоялось на площадке Роскомнадзора в четверг.

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента заключили Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны. Суть документа сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков, в частности, удаления ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.

После подписания соглашения Жаров выразил надежду, что меморандум поможет сделать рунет самым чистым от пиратства пространством.

Вопрос о необходимости меморандума между поисковиками и правообладателями поднимался еще в мае в ходе дискуссии на ПМЭФ-2018, посвященной защите авторских прав. Тогда глава Роскомнадзора призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству в вопросах защиты авторского контента, отметив, что сегодня ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в результатах поиска, что вызывает нарекания правообладателей.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик заявил, что якобы не в состоянии отличить их от пиратских, в чем не раз в ходе обсуждений проблемы авторского контента публично усомнились правообладатели.