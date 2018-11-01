Поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили в четверг на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.

Суть документа сводится к досудебным разрешениям споров правообладателей и поисковиков, в частности, удаления ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.

Вопрос о необходимости меморандума между поисковиками и правообладателями поднимался еще в мае в ходе дискуссии на ПМЭФ-2018, посвященной защите авторских прав. Тогда глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству в вопросах защиты авторского контента, отметив, что сегодня ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в результатах поиска, что вызывает нарекания правообладателей.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик заявил, что якобы не в состоянии отличить их от пиратских, в чем не раз в ходе обсуждений проблемы авторского контента публично усомнились правообладатели.