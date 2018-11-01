Синоптики предупредили москвичей о возможном снеге в выходные

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Небольшой снег в ночные часы может вновь выпасть в Москве в выходные дни, в городе образуется небольшой снежный покров, который быстро растает из-за теплой погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков в четверг.

Ноябрь в столичном регионе начался с потепления, температура воздуха в Москве днем в четверг поднимется до плюс 7 градусов.

"Снег может выпасть буквально в выходные дни. Несмотря на плюсовую температуру, в ночные часы кое-где местами может выпасть снег, который быстро растает, так как температура воздуха будет в пределах до 6-7 градусов тепла днем. Тем не менее, появление снежинок в воздухе и установление непродолжительного снежного покрова вполне вероятно", — рассказал собеседник агентства.

По данным центра погоды, в последующие дни, до 6-7 ноября погода установится без осадков.