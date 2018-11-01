В Москве на Софийской набережной нашли старинные медные монеты

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Археологи нашли клад из 135 старинных медных монет во время строительных работ на Софийской набережной в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Столичные археологи нашли в центре Москвы клад — медные монеты конца XIX — начала XX века… Он находился в земле на глубине полутора метров. В тайнике хранилось 135 медных монет достоинством от половины копейки до пяти копеек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди них 32 монеты по полкопейки, столько же монет номиналом три копейки, 29 монет по две копейки, а также 36 экземпляров однокопеечных монет и шесть — пятикопеечных. Сейчас они находятся на реставрации, после чего их передадут в музейный фонд.

Наиболее ранние из найденных артефактов датируются 1870-ми годами, самые поздние — 1915-м годом. "На поверхности некоторых монет сохранились фрагменты кожи. Специалисты предполагают, что изначально клад был спрятан в кожаном кошельке или мешочке, который истлел", — добавляется в сообщении.