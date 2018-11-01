САРАТОВ, 1 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, рассказал, что за первую неделю "диеты" похудел более чем на два килограмма.

Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании областной думы о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

"Это была не самая лучшая неделя в моей жизни. Под конец недели — последние два дня — у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы. В силу того, что цены значительно выше, чем указано в статистических данных, купить больше было нельзя. Последние два дня были не очень приятными и оставили негативное впечатление", — сказал собеседник агентства.

"Из-за того, что приходится дозировать порции, конечно, чувство голода практически всегда присутствует. Учитывая, что нет привычных продуктов, которые мы каждый день потребляем — колбаса, сыр, фрукты, овощи те, которые привыкли, нет специй, нет никаких приправ, — конечно, это негативный психологический фактор", — добавил он.

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По его словам, при таком питании, отсутствии сладкого полноценно работать удается с трудом.

"Что касается самого моего самочувствия, не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно… За весом слежу, я за неделю похудел на два с небольшим килограмма. Сбрасывать не хотел. У меня такая специфическая особенность организма: у меня на протяжении очень многих лет держится один и тот же вес, то есть это крайне нестандартная для меня ситуация, когда похудел за неделю на такую приличную цифру", — посетовал Бондаренко.