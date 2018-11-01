Эксперт предложила обложить пластиковые пакеты акцизом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Акцизы на пластиковые пакеты, подобные сборам на алкоголь и сигареты, могли бы стать следующим этапом ограничения использования пластика в РФ, заявила РИА Новости советник президента Segezha Group (входит в АФК "Система") Мария Василькова.
"Акцизный сбор мог бы стать следующим этапом по ограничению использования полиэтиленовых пакетов", — считает Василькова.
"Люди потребляют алкоголь и сигареты. Это осознанный вред, за который потребитель платит в бюджет государства. Полиэтиленовый пакет, по сути, ничем не отличается от алкоголя и сигарет, при этом он губит не только самого покупателя, но и окружающую среду", — пояснила она.
Segezha Group — крупнейший российский вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга реализуется в 88 странах.